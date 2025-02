Incendio per vendetta passionale, condannato il mandante

È stato condannato a due anni e quattro mesi per incendio doloso il 51enne accusato di essere il mandante di un rogo innescato per vendetta passionale nei confronti di un ex amico e dell’ex compagna, che dovrà risarcirli con 7mila euro oltre ad altri tremila per i danni all’auto di una terza persona.

È la sentenza emessa dal giudice Francesca Piergallini per i fatti del 9 novembre 2021 in via Filippo Re, in pieno centro storico, quando un 58enne – l’esecutore materiale immortalato dalle telecamere mentre appoggiava una busta di benzina (che in passato ha già patteggiato la pena dicendo di aver agito per conto del 51enne) – appiccò il fuoco. L’obiettivo era una Bmw dell’ex amico ‘traditore’, ma le fiamme coinvolsero altre cinque vetture parcheggiate vicine.

Il giudice ha chiesto se volesse accedere ai lavori di pubblica utilità vedendosi ridurre la pena e rinunciando all’appello, ma "vista la giurisprudenza della Cassazione sul collegamento richiesto tra quello che chiede il mandante, nel nostro caso spaccare un finestrino e un navigatore gps e ciò che esegue l’esecutore che incendia sei auto – spiega Gianluca Vinci, l’avvocato difensore del 51enne – abbiamo deciso di aspettare le motivazioni (che arriveranno entro 90 giorni, ndr) e poi faremo appello ed eventualmente ricorso in Cassazione proprio per chiarire questo collegamento sul reato specifico".

All’imputato, incensurato, non gli sono state concesse le attenuanti generiche. La Procura aveva chiesto due anni di condanna, mentre la difesa aveva domandato l’assoluzione: "Il colpevole è il 58enne che diede fuoco di propria iniziativa, rompendo ogni intesa col mio assistito".

al. cod.