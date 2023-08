Reggio Emilia, paziente appicca il fuoco a due materassi. Incendio alla residenza ‘La Ginestra’

Reggio Emilia, 20 agosto 2023 - Un paziente ha appiccato il fuoco a due materassi, all'interno della struttura per pazienti psichiatrici La Ginestra di via Campioli. L'incendio è divampato oggi alle 10.30: una dipendente, vedendo il fumo, ha dato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco di Reggio Emilia, che hanno subito circoscritto le fiamme, limitando i danni a una stanza con l'annerimento di alcune pareti, con un intervento durato circa 90 minuti. Nessun intossicato tra gli ospiti che venivano condotti all'esterno della struttura, in strada.

Dopo l'intervento di soccorso, l'edificio è risultato parzialmente inagibile, in attesa di una bonifica, necessaria a causa del fumo che ha impregnato i locali del piano interessato dall'incendio.

Venti gli ospiti della struttura che hanno dovuto essere ricollocati in modo provvisorio, in gran parte in altri spazi disponibili all'interno della stessa 'Ginestra', struttura gestita dalla Coop La Pineta.