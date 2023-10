Incendio Sabar: "Più controlli sui rifiuti"

I consiglieri comunali Cristina Fantinati, Luca Dall’Aglio e Ivo Germani, della lista Insieme Novellara, ribadiscono preoccupazione per l’ennesimo incendio alla discarica Sabar di via Levata. "Viene detto che a provocare il rogo di martedì, oltre che quello del febbraio scorso, sarebbero stati petardi rimasti tra i rifiuti. Non è il caso di attuare una procedura di ispezione che permetta di eliminare materiali pericolosi prima di triturare gli scarti? Comprare un nuovo trituratore costerà 900 mila euro di soldi pubblici. Col rischio di gettare tutto al vento in caso di nuovo incendio. Perché è evidente che il rischio sembra restare. Inoltre, cosa prevede il Documento di Valutazione del Rischio Incendio nel caso di rifiuti potenzialmente esplosivi? Dall’incendio di febbraio sono cambiate le procedure di stoccaggio e gestione dei rifiuti ingombranti indifferenziati?".