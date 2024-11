Reggio Emilia, fiamme alte nel cortile di casa: distrutte auto e ricovero attrezzi

Reggio Emilia, 3 novembre 2024 – Un violento incendio si è sviluppato questa mattina verso le 11 nel cortile di una casa del quartiere Bisamar Cappuccini, a Scandiano, mentre il proprietario si trovava a messa nella vicina chiesa dei frati cappuccini.

A lanciare l’allarme sono stati diversi passanti sulla pista ciclopedonale, che transitavano davanti all’abitazione posta tra via del Mulino e via Libera. Più squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme sprigionatesi nel cortile della proprietà che confina con la riva del Tresinaro.

Il rogo di natura accidentale, ha distrutto una casetta in legno adibita a ricovero attrezzi ed anche l’auto di proprietà di un 77enne molto noto in paese, attivo nel mondo del volontariato.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto oltre ai pompieri sono intervenuti anche i mezzi del 118, i carabinieri di Scandiano e la locale polizia municipale per regolare l’intenso traffico, anche dei curiosi.

Le fiamme infatti alzatesi molto alte hanno attirato l’attenzione di tanti scandianesi, mentre nel vicino Parco della Resistenza si stava svolgendo la tradizionale ricorrenza in occasione della festa delle Forze Armate.

Al termine degli accertamenti – l’intervento si è concluso intorno alle 13 – è stata comunque esclusa l’origine dolosa. Nessuno è rimasto ferito e la vicina abitazione fortunatamente non è stata intaccata.

gi. fi.