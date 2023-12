Incendio alla scuola d’italiano per stranieri, evacuati alcuni piani: l’ipotesi del dolo

Reggio Emilia, 13 dicembre 2023 – Scoppia un incendio alla scuola d’italiano della Dimora d’Abramo in via Bligny, c’è l’ipotesi del dolo. È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 18.30.

Sono state evacuate in via precauzionale le persone ai piani superiori (in serata già rientrati). Nessun ferito, per fortuna. I vigili del fuoco sono subito intervenuti con due squadre.

Sul posto la polizia di Stato e la polizia locale: indagini in corso. Per ora, si presume possa essersi trattato di uma bravata di ragazzini che avrebbero dato fuoco a dei libri, ma non si esclude nessuna pista.