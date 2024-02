Incendio sul monte Cusna, ettari in fumo. “Troppa siccità”

Ventasso (Reggio Emilia), 5 febbraio 2024 – Brucia il Monte Cusna, teatro da due giorni di uno spettacolo infernale. A quota 1.800 metri, sopra Costa delle Veline (Ventasso, Reggio Emilia), sul sentiero che sale verso il rifugio Battisti, in un’area a ridosso di un ampio bosco di faggio, verso Ligonchio, è in corso uno dei più vasti incendi registrati negli ultimi decenni sul Cusna. Sono passati da poco i giorni della merla, i più freddi dell’anno secondo la tradizione: eppure, laddove di solito di questi tempi si vedono neve e ghiaccio, ora c’è il fuoco che divora tutto, distruggendo un habitat, peraltro, ritenuto di particolare valore naturalistico. In fumo 70 ettari di prateria di alta quota. E la stima è ancora provvisoria. Un segno inequivocabile del cambiamento climatico in atto.

Vigili del fuoco, carabinieri forestali e Saer (Soccorso alpino Emilia Romagna) sono impegnati dal pomeriggio di sabato, 3 febbraio: l’elicottero butta acqua, ma non basta. La zona è impervia, non raggiungibile con i mezzi standard: un attimo il rogo sembra essere sotto controllo, l’attimo dopo invece ecco che con il vento si espande di nuovo. Ma si lavora senza sosta, si deve scongiurare il pericolo che raggiunga l’area boschiva. Il primo allarme scatta attorno alle 17. Partono le squadre, ma è impossibile raggiungere l’area. Si attiva quindi l’elicottero, con lanci di acqua prelevata dal bacino a servizio della Centrale idroelettrica di Ligonchio, ma anche così è durissima. Nella serata di ieri l’incendio era sotto controllo, ma oggi si faranno altri accertamenti.

Per quanto riguarda le cause, al momento non si esclude nessuna pista. Difficile però immaginare che le cause siano naturali. Sui social i cittadini commentano, increduli. Si dice "costernato" Giuseppe Vignali, direttore del Parco nazionale Appennino tosco-emiliano. E invita alla prudenza. L’habitat coinvolto nel rogo è "inserito nelle Zone speciali di conservazione della Rete Natura 2000 – spiega –, la rete ecologica europea che intende preservare gli habitat naturali e le specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario". Qui, lungo il versante destro della valle dell’Ozola, "si sovrappongono ghiaioni ripidi a praterie con graminacee e brughiera con mirtilli, salici e ginepri nani". Il vento forte da Sud Ovest ha spinto il fuoco verso la vetta in poche ore, "le fiamme hanno letteralmente saltato macchie di neve e cordoni rocciosi", fa notare Vignali. "La combinazione tra una frequentazione sempre più intensa delle nostre montagne e il cambiamento climatico in atto, che purtroppo ci riserva intensi periodi di siccità, crea situazioni di grave pericolo". Invita ad essere prudenti: può bastare davvero poco per innescare "incendi dalle conseguenze disastrose. Di solito in questo periodo dell’anno il Cusna era bianco e completamente innevato, ora lo vediamo nero e bruciacchiato".