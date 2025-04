Incendio al supermercato, fiamme partite dalla friggitrice: 2 dipendenti in ospedale

Reggio Emilia, 16 aprile 2025 – Attimi di paura questa mattina al supermercato Conad Le Querce di via Muzio Clementi, dove un malfunzionamento della friggitrice nel reparto gastronomia ha provocato un principio d’incendio. Erano circa le 7 quando l’olio bollente ha preso fuoco, generando fiamme che si sono rapidamente estese nella zona circostante. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare il rogo in poco tempo, evitando danni maggiori e limitando le conseguenze alla sola area attorno alla friggitrice.

Vigili del fuoco al lavoro dopo il principio di incendio al supermercato

"Siamo intervenuti subito per contenere l’incendio – spiega Mattia Rondanini, caponegozio del supermercato –. L’impianto antincendio ha funzionato correttamente ed è stato determinante. Fortunatamente non c’erano clienti, perché il punto vendita era ancora chiuso, e nessuno è rimasto ferito”.

Due dipendenti presenti al momento dell’incendio hanno tentato di spegnere le fiamme, inalando però del fumo. Sono stati portati al pronto soccorso per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. "Li ho già sentiti – aggiunge Rondanini – e mi hanno rassicurato: stanno bene”. Alle 9.30 il supermercato ha regolarmente riaperto al pubblico, dopo il via libera dei vigili del fuoco e una completa areazione dei locali.

"Il negozio già ora è pienamente operativo e in sicurezza, ad eccezione del reparto gastronomia – conclude il caponegozio –. Da domani riaprirà anche quello. I lavori di ripristino proseguiranno senza sosta per tutta la giornata e la notte. Voglio ringraziare i vigili del fuoco per la prontezza dell’intervento e anche i miei collaboratori, che si sono messi subito al lavoro per ripristinare la normalità”.