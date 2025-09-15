Incendio a Reggio Emilia: van da 9 posti in fiamme, illesi i passeggeri

Reggio Emilia, 15 settembre 2025 – Momenti di apprensione si sono vissuti nel tardo pomeriggio di oggi, 15 settembre, a San Maurizio, frazione di Reggio Emilia. Intorno alle 19, un van da nove posti è stato completamente avvolto dalle fiamme mentre percorreva via Bacone. L'incendio, scoppiato all'improvviso, ha rapidamente interessato l'intero veicolo, lasciando una colonna di fumo nero visibile a distanza.

L'allarme è scattato tempestivamente e sul posto sono intervenuti due squadre dei vigili del fuoco, supportati dagli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l'area. Le fiamme, che hanno distrutto quasi completamente il mezzo, sono state domate in breve tempo grazie al rapido intervento dei pompieri, che hanno utilizzato schiumogeni e getti d'acqua per spegnere il rogo e bonificare la zona.

La causa dell'incendio, secondo le prime ipotesi avanzate sarebbe di natura elettromeccanica. Si presume che un guasto al motore o all'impianto elettrico del van abbia innescato il rogo mentre il veicolo era in movimento.

Nonostante la spettacolarità e la gravità dell'incidente, la notizia più rassicurante è che non si registrano persone ferite o intossicate. I passeggeri a bordo sono riusciti a scendere in tempo dal mezzo, mettendosi in salvo prima che le fiamme lo inghiottissero.

Un'esperienza che rimarrà impressa nella loro memoria, ma che per fortuna non ha avuto conseguenze drammatiche. Le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi tecnici sono durati per circa un'ora, causando inevitabili rallentamenti al traffico nella zona. Il van, ormai ridotto a una carcassa annerita, è stato successivamente rimosso con un carro attrezzi.