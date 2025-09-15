La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Gilberto Dondi
La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Taser mortoSpaccata gioielleriaPierina processo direttaMiss ItaliaDiscoteca abbandonataFunghi dove
Acquista il giornale
CronacaIncendio a Reggio Emilia: van da 9 posti in fiamme, illesi i passeggeri
15 set 2025
GIULIA BENEVENTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Incendio a Reggio Emilia: van da 9 posti in fiamme, illesi i passeggeri

Incendio a Reggio Emilia: van da 9 posti in fiamme, illesi i passeggeri

Il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme mentre percorreva via Bacone, a San Maurizio. Momenti di grande paura

In fiamme un van a 9 posti, nella foto un frame dal video

In fiamme un van a 9 posti, nella foto un frame dal video

Per approfondire:

Reggio Emilia, 15 settembre 2025 – Momenti di apprensione si sono vissuti nel tardo pomeriggio di oggi, 15 settembre, a San Maurizio, frazione di Reggio Emilia. Intorno alle 19, un van da nove posti è stato completamente avvolto dalle fiamme mentre percorreva via Bacone. L'incendio, scoppiato all'improvviso, ha rapidamente interessato l'intero veicolo, lasciando una colonna di fumo nero visibile a distanza.

L'allarme è scattato tempestivamente e sul posto sono intervenuti due squadre dei vigili del fuoco, supportati dagli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l'area. Le fiamme, che hanno distrutto quasi completamente il mezzo, sono state domate in breve tempo grazie al rapido intervento dei pompieri, che hanno utilizzato schiumogeni e getti d'acqua per spegnere il rogo e bonificare la zona.

La causa dell'incendio, secondo le prime ipotesi avanzate sarebbe di natura elettromeccanica. Si presume che un guasto al motore o all'impianto elettrico del van abbia innescato il rogo mentre il veicolo era in movimento.

Nonostante la spettacolarità e la gravità dell'incidente, la notizia più rassicurante è che non si registrano persone ferite o intossicate. I passeggeri a bordo sono riusciti a scendere in tempo dal mezzo, mettendosi in salvo prima che le fiamme lo inghiottissero.

Un'esperienza che rimarrà impressa nella loro memoria, ma che per fortuna non ha avuto conseguenze drammatiche. Le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi tecnici sono durati per circa un'ora, causando inevitabili rallentamenti al traffico nella zona. Il van, ormai ridotto a una carcassa annerita, è stato successivamente rimosso con un carro attrezzi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata