Incentivi ai giovani che scelgono la montagna

Mille interventi in tre anni di incentivi economici concessi alle giovani coppie e ai nuclei familiari che scelgono di andare a vivere in Appennino con uno stanziamento di 25 milioni di euro. La Regione Emilia-Romagna ha approvato la graduatoria del Bando Montagna 2022 da 5 milioni di euro per il solo acquisto dell’abitazione dove le coppie intendono fissare la loro residenza. Viene esclusa stavolta la ristrutturazione per non sovrapporsi con il beneficio del super-bonus 110%. La Regione per il terzo anno consecutivo offre un sostegno economico a chi (single o coppia under 40) sceglie di trasferirsi in uno dei 121 comuni di montagna dell’Appennino emiliano-romagnolo, per comprare una casa da adibire a propria residenza abituale per almeno cinque anni. I contributi a fondo perduto sono compresi tra un minimo di 10mila e un massimo di 30mila euro, e comunque non potranno superare il 50% delle spese sostenute per l’acquisto dell’immobile. Il nuovo intervento finanzia solo l’acquisto e non la riqualificazione della casa. "Quando parliamo di Appennino emiliano-romagnolo, parliamo di 121 Comuni che coprono il 40% del territorio regionale e in cui vivono 450mila cittadini- affermano l’assessore alla Montagna, Igor Taruffi, e l’assessora alle Politiche abitative, Barbara Lori-. Un’area tutt’altro che marginale che è e va vista come un grande propulsore di economia, cultura, enogastronomia, turismo e di tutto ciò che ha da offrire la montagna. Non può esserci crescita- chiudono- senza una reale valorizzazione dei territori, delle aree interne e di quelle più svantaggiate, che deve necessariamente passare per nuove politiche di contrasto all’abbandono. Politiche su cui la nostra Regione è impegnata da anni". Entro il prossimo marzo saranno finanziate le prime 175 nuove domande di contributo con 5 milioni di euro già stanziati.

Settimo Baisi