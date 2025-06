Incerti riconfermata all’unanimità

Il Circolo del Partito Democratico di Casina ha riconfermato all’unanimità segretaria Barbara Incerti (foto). La decisione è stata presa martedì scorso durante il congresso del Pd che ha visto anche il voto per le segreterie regionale e provinciale, andate rispettivamente a Luigi Tosiani e Massimo Gazza. Erano presenti la garante Rosanna Bacci, la consigliera regionale Anna Fornili. La riconfermata segretaria Incerti, oltre a ringraziare per la fiducia, ha subito detto: "Il nostro impegno ora è riportare il centrosinistra ad amministrare Casina. Credo sia fondamentale mettere al centro temi specifici come i servizi, il turismo, la cultura e il sociale. Sarà cruciale l’ascolto e l’avvio, insieme ai cittadini, di una riflessione e di un lavoro congiunto".

s.b.