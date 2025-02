Inchiesta Aemilia, libero l’ex poliziotto vicino ai boss

Domenico Mesiano, 51 anni, nato a Catanzaro, un tempo poliziotto in servizio a Reggio - era assistente capo, autista dell’ex questore e addetto ai rapporti con la stampa - ha finito di scontare la condanna a 8 anni e mezzo con rito abbreviato nel processo di ‘ndrangheta ‘Aemilia’, dov’è stato giudicato responsabile di concorso esterno alla mafia e altri reati. Nei giorni scorsi è uscito dal carcere di Ascoli Piceno ed è tornato libero. In primo e in secondo grado fu giudicato a Bologna, vedendosi confermare la medesima pena sino alla Cassazione nell’ottobre 2018. Secondo i giudici, aiutò il sodalizio mafioso attraverso "la frequente divulgazione di notizie da lui attinte pure tramite accessi alla banca dati delle forze dell’ordine, a favore di esponenti di spicco della cosca emiliana". Mesiano fu ritenuto responsabile anche di tentata violenza privata alla giornalista Sabrina Pignedoli, "volta a farla desistere dalla diffusione di notizie idonee a gettare discredito su alcuni mafiosi". Quando il verdetto divenne definitivo, lui rientrò in carcere per scontare la pena prima a Reggio, poi a Spoleto e infine ad Ascoli Piceno. La sentenza prevedeva la libertà vigilata dopo la detenzione: ma questa misura è stata annullata il 12 dicembre 2024 dall’ufficio di sorveglianza di Macerata (competente per Ascoli), perché non è stata più ravvisata la pericolosità sociale. Lui si è sempre proclamato innocente: il suo avvocato difensore Vincenzo Belli ne chiese l’assoluzione. In carcere Mesiano si è diplomato al liceo artistico e poi si è iscritto all’Università di Perugia.

Alessandra Codeluppi