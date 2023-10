Inchiesta affidi a Bibbiano. La destra bacchetta Iori: "Chi specula sul caso è lui"

"“Chi protegge i bambini?“, si chiede il presidente del consiglio comunale Matteo Iori. Beh, sicuramente non il sistema Bibbiano". ‘Angeli e demoni’, l’inchiesta sui presunti affidi illeciti di bambini, torna a infiammare l’imminente campagna elettorale per le amministrative di Reggio. Il giorno dopo le esternazioni di Iori, che ha criticato gli avversari politici, il centrodestra contrattacca. "Dopo il caso Bibbiano si è assistito a una riduzione fortissima delle tutele per i bambini. La gogna mediatica contro educatori, assistenti sociali, maestre e famiglie affidatarie ha indotto molti di loro a pensare che proteggere i minori fosse diventato troppo rischioso" dice Iori in un video pubblicato su YouTube. Nonostante l’aumento dei reati commessi sui minori, "c’è ancora qualcuno che parla di allontanamenti zero" aggiunge. Ha anche criticato Matteo Salvini, ministro della Lega: "Nel 2020 voleva influenzare le elezioni, ma ha finito per influenzare il sistema di protezione dei bambini".

Parole respinte da Alessandro Aragona, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e da Antonio Margini del dipartimento infanzia del partito oltreché "papà di due bambini di Bibbiano": "Mentre assistiamo a un attacco puramente strumentale al governo di centrodestra, ci tocca rilevare che è la sinistra a fare speculazione politica, snocciolando numeri che confermano la nostra tesi". Il riferimento è alle cifre che vedono in calo a Reggio il numero di bambini allontanati dalle famiglie: dai 417 nel 2019 (anno dell’operazione sugli affidi) ai 310 nel 2021: "Il sistema di servizi sociali purtroppo ha raccolto ciò che ha seminato, se è vero che oggi le famiglie non vedono più in loro un possibile aiuto". "Nessuno nega che ci siano operatori che svolgono con correttezza il proprio lavoro – proseguono – e che sia indispensabile aiutare le famiglie in difficoltà. Ma ciò non implica il perpetuarsi di pratiche che gridano vendetta. Come dimenticare i disegni modificati dai bambini per ingannare il tribunale dei minori o le relazioni falsificate? Strumenti giuridici nati per gestire situazioni estreme andrebbero usate solo con tutte le garanzie del caso, e non certo per imporre un’ideologia dominante".

Ribatte a Iori dalle file di Forza Italia anche l’avvocato Giuseppe Pagliani: "Ho due bambini di 6 e 7 anni, e tanti sono stati gli sfoghi di genitori, a cui erano stati allontanati indebitamente i figli, che sono passati dal mio studio e da altri colleghi". Sulla diminuzione degli interventi sui minori, suggerisce una diversa lettura: "Ora calano perché con grande probabilità in passato vi fu un abuso di richieste anche in casi in cui mancavano i presupposti reali, come confermato dalle indagini sul caso Bibbiano". Poi attacca sul piano politico: "Ravviso in Iori l’evidente tentativo di nascondere le gravi responsabilità dei Comuni guidati dalla sinistra che non hanno vigilato in Val d’Enza sui servizi sociali. Si cerca politicamente di rigirare la frittata, attribuendo responsabilità ai partiti nazionali di centrodestra che non hanno in alcun modo strumentalizzato la vicenda di Bibbiano, ma che hanno per primi contribuito, raccogliendo le testimonianze di decine di famiglie, a smascherare un sistema di abusi incontrovertibili".

Alessandra Codeluppi