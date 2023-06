Inchiesta Angeli e Demoni I difensori al contrattacco

E’ proseguito ieri il contro esame delle difese del maresciallo capo Giuseppe Milano. Siamo nell’ambito del processo ‘Angeli e Demoni’ che ha al centro un presunto giro di affidi illeciti avvenuti in Val d’Enza e per cui sono a processo, davanti alla corte presieduta dal giudice Sarah Iusto – a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini -, 17 imputati. Dopo il contro esame fiume della scorsa settimana da parte dell’avvocato Rossella Ognibene per conto della sua assistita, la responsabile degli assistenti sociali della Val d’Enza, Federica Anghinolfi, ieri è toccato all’avvocato Franco Libori del foro di Perugia mettere sotto torchio il maresciallo Milano. Libori, assieme a Franco Mazza, difende la psicoterapeuta dell’Ausl di Montecchio, Imelda Bonaretti. Al centro della sequela di domande sono state le dichiarazioni del maresciallo Milano – che è testimone d’accusa nel processo – rese in aula, rispondendo alle domande del Pubblico Ministero, Valentina Salvi. In particolare, l’attenzione del duo Libori-Mazza si è focalizzato su uno dei ‘casi pilota’ da cui è scaturita tutta l’inchiesta. Al vaglio della difesa sono state relazioni, chat, trascrizioni di intercettazioni, passate al setaccio in un fuoco di fila di domande in cui non sono mancate le schermaglie con la p.m. Salvi. "Entrare nel dettaglio di ogni nostra domanda non avrebbe senso – ha spiegato il dottor Libori a fine esame -. L’intenzione era quella di precisare alcune circostanze che porterebbero ad escludere la responsabilità della mia assistita per i fatti che le vengono contestati". Milano ha risposto anche ad alcune domande rivoltegli dall’avvocato Matteo Marchesini che assiste Valentina Ucchino, neuropsichiatra al centro di Montecchio, anche lei tra gli imputati: "Fondamentale, per noi, poter dare alla corte una visione alternativa rispetto alla linea accusatoria della Procura", ha spiegato il legale.

Ni. Bo.