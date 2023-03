Inchiesta appalti comunali Le intercettazioni choc: "Vittima di un sistema che ti ha ’vomitato’"

di Alessandra Codeluppi

"È così anche da altre parti, non voglio dire che sia solo a Reggio. Però qui veramente sono tanti, tanti: è impressionante. Quindi tu sei vittima di un sistema che alla fine ti ha vomitato perché non sei dei loro. È quello il grosso problema, e tu giustamente dici: ‘Non è giusto’. È verissimo, però questi qua lo fan con tutti, eh".

Secondo gli investigatori, questa frase illustra efficacemente come funzionasse il sistema degli appalti banditi dal Comune, che per la Procura sarebbero stati pilotati in modo da assegnarli ad aggiudicatari già prescelti a monte. Quelle gare pubbliche sono finite al centro dell’inchiesta ‘Re cleaning’, condotta dalla Finanza con il coordinamento dei pm Valentina Salvi e Giulia Stignani, e sfociata in un processo a carico di venti persone, tra cui dirigenti comunali, in carica o ex, e professionisti.

L’audio, ascoltato ieri in tribunale, era contenuto nel cellulare di un imputato, l’avvocato Matteo Fortelli: lui e un’altra collega finita a processo (l’avvocato Roberta Ugolotti) si erano aggiudicati l’incarico per la ricerca di due legali. Ma, dopo la vincita del bando, qualcosa nel meccanismo si sarebbe rotto per Fortelli, che si era sfogato con un conoscente: quest’ultimo, nel messaggio vocale inviato all’avvocato, aveva appunto descritto Fortelli come una persona che alla fine era stata espulsa da un meccanismo al quale non era organico. Un presunto sistema che ieri gli investigatori della Finanza, citati come testimoni dalla Procura, hanno iniziato a ricostruire davanti alla Corte dei giudici presieduta da Sarah Iusto, a latere Matteo Gambarati e Francesca Piergallini.

Il tenente colonnello Lello Pisani ha parlato di "appalti vestiti su misura e cuciti in modo sartoriale sulle imprese individuate a priori: il tutto attraverso una procedura consolidata e distorta di gestione della cosa pubblica". A dare il via all’inchiesta, come spiegato dal luogotenente Bruno Pera, gli accertamenti disposti sull’avvocato Santo Gnoni, che fu responsabile dell’ufficio legale del Comune, in veste di giudice della Commissione tributaria di Reggio: lui è accusato anche di corruzione. La presunta gara truccata più rilevante, da 25 milioni, riguardava la gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche, che fu affidata di nuovo al Consorzio Tea. "Il bando fu pubblicato nell’agosto 2016: lo stesso Gnoni parlò di ‘vizio originario’, perché in quel mese è più difficile organizzare i carteggi utili a partecipare alla gara. L’unico che poteva avere tutto pronto era il soggetto che già gestiva il servizio". Pisani spiega che ci si era posti il problema: "Informiamo il sindaco o no?". E che c’erano soggetti terzi che si stavano preoccupando delle modalità: "Ma qui c’è Cantone, Cantone non scherza". Il riferimento è a Raffaele Cantone, ex presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione: "Temevano le conseguenze". Spunta anche il nome di Filippo Lodetti Alliata, imprenditore siciliano non imputato: "Si è incontrato più volte con Gnoni: indicavano le telecamere e usavano il cellulare in modo prudente. Riteniamo che l’imprenditore potesse essere interessato al bando. Lodetti Alliata si sarebbe reso disponibile a far ottenere a Gnoni lo sconto su un’auto di lusso presso un concessionario". Il colonnello si sofferma anche su una telefonata tra l’ex assessore Mirco Tutino, imputato, e il responsabile di una cooperativa del consorzio Tea, "che si preoccupò di qualificarsi al telefono con Tutino".