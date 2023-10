Inchiesta Love Generation: "Adesso l’incubo è finito"

"È la fine di un incubo". Giulio Teveri, presidente dell’associazione Love Generation, così commenta la conclusione degli accertamenti dell’inchiesta della Guardia di finanza per presunte irregolarità fiscali e amministrative, emersa poco più di un anno fa. "Qualcuno ci aveva già dipinto come incalliti malfattori, ma il tempo ci ha dato ragione. Abbiamo dimostrato, con trasparenza e collaborazione con l’Agenzia delle Entrate le ragioni dell’associazione – spiega Teveri – tanto che è stata azzerata l’accusa più grave, quella di aver nascosto ricavi che, come invece emerso, non erano mai stati conseguiti da Love Generation, bensì da altra associazione, diversa dalla nostra".

"Grazie a questa ricostruzione istruttoria – aggiunge – e ai molti altri elementi a noi favorevoli, abbiamo accolto le proposte di definizione avanzate dall’Agenzia delle Entrate, accettando la tassazione ordinaria degli utili derivati dall’attività. È stata confermata l’assenza di violazioni tributarie con rilievo penale". Ora, chiusa la vicenda senza strascichi penali, l’associazione Love Generation punta a riprendere l’allestimento di iniziative pubbliche, tra cui Notte rosa e Notte bianca, che tanto successo avevano avuto in centro a Guastalla negli anni scorsi. I vertici di Love Generation hanno già incontrato funzionari del Comune per poter presentare le prime domande per vari eventi. A cominciare dal progetto per la pista di pattinaggio di Natale, dal 2 dicembre al 14 gennaio.

Antonio Lecci