Inchiesta per le fatture false, i tre arrestati davanti al giudice

Sono sfilati davanti al giudice delle indagini preliminari Silvia Guareschi (nella foto) le tre persone finite agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta ‘Money tools’. Le indagini della guardia di finanza scaturiscono da un accertamento avviato nel 2021 verso una ditta individuale della Bassa reggiana, attiva nel commercio di utensili industriali, intestata a un prestanome extracomunitario. Stando agli inquirenti, a partire dal 2015 gli indagati - in tutto dodici, compresi gli arrestati - avrebbero creato cinque imprese individuali gestite da ‘teste di legno’, che avrebbero consentito, tramite fatture per operazioni inesistenti- per un importo imponibile di 11,4 milioni e 2,4 milioni di iva - ingenti risparmi di imposta. Di questi avrebbero beneficiato 41 imprese tra Reggio, Bologna, Modena, Mantova e Verona.

I tre arrestati sono tutti residenti a Reggiolo: si tratta di due uomini, tra cui un 67enne con precedenti specifici e già condannato definitivo per reati tributari (difeso dall’avvocato Luca Deantoni di Mantova), un 44enne e una 64enne (assistiti dall’avvocato Pasquale Muto): ieri si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere. Le difese hanno chiesto una misura meno afflittiva, su cui il gip si è riservato la decisione.

al. cod.