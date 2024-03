Inchiesta ’The Mask’: "Ma quale corruzione di Ragni. Quella bici era solo un regalo"

"Non vi fu alcuna corruzione. La bici elettrica data a Pietro Ragni era solo un regalo perché lui era appena andato in pensione". La parola è passata alle difese, nell’udienza preliminare scaturita dall’inchiesta della Finanza sul maxiappalto da 5,6 milioni di euro per la fornitura di mascherine, ritenute inidonee, affidato dall’Ausl durante la pandemia 2020. Due imprenditori, Lorenzo Scarfone di Poviglio e il trentino Paolo Paris, sono in custodia cautelare ai domiciliari, accusati di truffa allo Stato, frode e riciclaggio. Gli imputati sono sei, tra cui Pietro Ragni, l’allora risk manager dell’Ausl, per un presunto accordo corruttivo. Davanti al giudice Luca Ramponi, il pubblico ministero Giulia Galfano aveva chiesto 2 anni di condanna per l’ingegnere Giovanni Morini, responsabile del servizio di prevenzione dell’Ausl, l’unico ad avere scelto il rito abbreviato, e il rinvio a giudizio per tutti gli altri. Morini è accusato di aver omesso i controlli sulla genuinità dei prodotti e dei documenti, "dando così copertura tecnica al materiale inidoneo, acquistato dall’Ausl grazie a un rapporto corruttivo instaurato dai due imprenditori con il dirigente medico Ragni con cui erano d’accordo per iniziare un business societario in tema di vaccini e consulenze Covid".

Secondo la ricostruzione accusatoria, il mezzo a due ruote, valore 2.500 euro, trovato a casa di Ragni, fu il prezzo della corruzione: a sostegno di questa tesi, un dialogo intercettato nel settembre 2020 tra Scarfone e Paris in cui il primo diceva che bisognava fare un regalo a Ragni, una bici, perché se l’era meritato. L’avvocato Alessandro Nizzoli, difensore di Ragni, ieri ha chiesto il proscioglimento sostenendo che la bici fu donata all’ex dirigente medico il 15 gennaio 2021, il giorno dopo che lui cessò l’attività di lavoro, durante una festa a casa sua a cui parteciparono lui, Scarfone e le loro compagne. Sia Scarfone sia Ragni sono appassionati di bici e amici grazie alla conoscenza sul lavoro tra le due donne. Si scattarono selfie; poi nella chat tra loro quattro, il giorno dopo la festa, comparve la foto della bici nell’autorimessa di Ragni, e lui ringraziò: "Aprire il garage e trovare questa è una gioia senza limiti: tutto il passato, presente e futuro che c’è dentro". La difesa ha anche rimarcato l’assenza di ulteriori forniture e altri affari. L’acquisto delle mascherine risale al marzo 2020, mentre al mese dopo, secondo quanto rimarcato da Nizzoli, una lettera dell’assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini che chiedeva all’Ausl reggiana, dotata di una buona scorta, di dare 2 milioni di mascherine alla Protezione civile e poi ringraziò l’ente sanitario reggiano per la sua lungimiranza. E ha sottolineato che lui non favorì questo canale di approvvigionamento, ma ne segnalò anche altri non legati a Scarfone, tra cui uno dalla Thailandia.

L’avvocato Alessandro Sivelli ha invece chiesto l’assoluzione per Morini, sostenendo l’assurdità della tesi secondo cui lui avrebbe favorito persone che neppure conosceva e portando i messaggi WhatsApp in cui appariva convinto dell’idoneità dei dispositivi. Venerdì toccherà alle altre difese, poi sentenza.