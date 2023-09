Inciampa e batte la testa. Paura per un settantenne

Si è temuto il peggio, ieri mattina in centro a Poviglio, per un uomo settantenne, residente in paese, che è caduto improvvisamente a terra, mentre stava scendendo i gradini all’ingresso della sede della Cgil-Camera del lavoro, in via Mattei. Inizialmente le condizioni dell’uomo sono apparse piuttosto critiche. La segnalazione arrivata alla centrale operativa del 118, infatti, evidenziava condizioni che sembravano molto gravi, in particolare a causa degli effetti di un trauma cranico. Secondo le prime testimonianze, infatti, l’uomo era finito pesantemente a terra, forse dopo aver inciampato nello scendere i gradini esterni affacciati sulla strada, dopo aver svolto alcune commissioni negli uffici di via Mattei a Poviglio.

Immediata la mobilitazione dell’ambulanza, con gli operatori della Pubblica assistenza di Castelnovo Sotto arrivati sul posto in pochi minuti, raggiunti dal personale dell’autoinfermieristica di Guastalla. Considerate le condizioni segnalate dalle prime richieste di soccorso al 118, è stato deciso di fare intervenire anche il personale dell’automedica della Bassa, in caso di estrema necessità.

Per fortuna, dopo le prime cure prestate a bordo del’ambulanza, le condizioni del pensionato ferito sono apparse in ripresa. Ma è stato comunque disposto il trasferimento in ospedale, al pronto soccorso di Guastalla, per poter completare gli accertamenti clinici e per valutare l’esatta entità dei traumi riportati nella caduta, in particolare la ferita alla testa, che aveva destato le maggiori preoccupazioni tra i primi soccorritori.

Antonio Lecci