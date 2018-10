Poviglio (Reggio Emilia), 01 ottobre 2018 – Grave incidente stradale in mattinata a San Sisto di Poviglio, alla periferia del paese, dove si sono scontrate frontalmente due auto: una Toyota Yaris condotta da un ragazzo di 19 anni, residente a Sorbolo di Parma, che si stava recando al lavoro in un’azienda della zona, e una Toyota Rav4 con a bordo un uomo di 50 anni, originario del Lazio.

L’impatto fra le due auto, a ridosso di una curva in via Parma, è stato violentissimo. Il ragazzo è rimasto incastrato tra le lamiere della vettura. Sono intervenuti i vigili del fuoco della caserma di Sant’Ilario per liberarlo dall’abitacolo. Poi i due feriti sono stati caricati sulle ambulanze della Croce azzurra di Poviglio e della Croce rossa di Sorbolo, per essere trasportati agli ospedali di Reggio e di Parma.

Il 19enne risulta in condizioni più serie. Meno gravi i traumi riportati dal cinquantenne.Sul posto la polizia municipale della Bassa reggiana per i rilievi di legge. Il traffico è rimasto bloccato per un paio d’ore nel tratto di via Parma interessato dall’incidente.