Incidente a Castelnovo Monti, due feriti e tre mezzi coinvolti

Reggio Emilia, 27 febbraio 2025 - Incidente stradale stamattina intorno alle 8 sulla strada statale 63 del ‘valico del Cerreto’ dal km 8,750 al km 69,500 all’altezza di Castelnovo né Monti, nei pressi della galleria della ‘croce’.

Tre veicoli coinvolti e due feriti fortunatamente non gravi. La strada è rimasta temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, per un paio d’ore. Sul posto presenti le squadre di Anas e la polizia stradale per i rilievi del caso. Da poco la strada è stata riaperta al traffico che è tornato regolare.