Incidente a Chiozza Scandiano: ferito un 61enne

Un uomo è rimasto ferito in uno scontro tra un’auto e uno scooter. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica a Chiozza di Scandiano, in via Venere all’altezza della rotonda. Due i mezzi coinvolti: una Citroen C3 guidata da un 25enne reggiano e uno scooter Kwang Yang condotto da un 61enne di Scandiano. Questo, dopo la prima assistenza ricevuta sul luogo, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Magati. L’uomo è stato quindi sottoposto agli accertamenti del caso da parte dei sanitari del nosocomio scandianese. Fortunatamente le sue condizioni di salute sono state giudicate non gravi dai medici. Sul posto sono prontamente arrivati anche i carabinieri della tenenza di Scandiano. I militari dell’Arma hanno compiuto i rilievi. Le cause del sinistro, l’ennesimo purtroppo che si registra sulle strade della nostra provincia, sono al vaglio dei carabinieri.

m. b.