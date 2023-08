"Incidente a Gualtieri: migliorano le condizioni del ferito"

Fanno ben sperare le condizioni del pensionato 63enne abitante a Brescello, ferito seriamente l’altra sera in un incidente stradale in centro a Gualtieri, in via Vittorio Emanuele. Dopo gli accertamenti clinici svolti all’ospedale Maggiore di Parma, l’uomo non risulta in pericolo di vita. Ha riportato un violento trauma cranico dopo essere stato urtato da un’autovettura in transito, per fortuna a velocità ridotta, in una strada stretta a senso unico del centro storico del paese. Sono intervenuti gli operatori della Croce rossa di Guastalla con l’autoinfermieristica, per poi accompagnare il ferito al vicino campo sportivo, dove è atterrato l’elisoccorso per il trasferimento del paziente al Maggiore. Fisicamente illeso il conducente dell’auto, sottoposto ai vari accertamenti da parte dei carabinieri di Luzzara.