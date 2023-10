Incidente a Poviglio: 24enne sbanda in macchina e finisce nel fossato

Disagi al traffico, ieri mattina, per un incidente accaduto in via Zappellazzo, nei pressi dell’incrocio con via Fontanese, a Poviglio. Una donna di 24 anni, residente in zona, ha sbandato in auto, finendo nel fossato laterale. È stata trasportata in ospedale per medicare traumi non gravi. Rilievi della polizia locale. Disagi al traffico con rallentamenti e deviazioni su percorsi alternativi, fino alla completa pulizia della carreggiata.