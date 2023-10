Incidente a Rio Saliceto: 54enne ferita con la Twingo nel fosso

Una donna di 54 anni è rimasta ferita in un incidente d’auto accaduto ieri notte, verso le 24, in via San Lodovico, nella omonima località a Rio Saliceto, al confine con il territorio di Correggio. Per cause da accertare, si è verificata l’improvvisa sbandata, con l’auto, una Renault Twingo, che ha concluso la sua corsa nel fossato adiacente la carreggiata, all’altezza dell’ingresso a un terreno privato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, coordinati dal 118, con l’ambulanza della Croce rossa e personale sanitario, per prestare le prime cure.

La donna è stata poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale civile di Guastalla, per completare medicazioni e accertamenti. Ha riportato traumi di media gravità e non risulta essere in pericolo di vita. Sul posto, per gli accertamenti tecnici, sono intervenuti i carabinieri di Luzzara. La strada teatro dell’incidente è già ben nota per simili schianti. Si tratta di una carreggiata, tra Rio Saliceto e Correggio, che periodicamente viene interessata da incidenti, talvolta anche gravi, nonostante alcuni interventi di messa in sicurezza eseguiti negli ultimi anni.