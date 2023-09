Incidente a Rolo: padre e figlia feriti lievemente in scontro con un'altra auto

Padre e figlia feriti, nel tardo pomeriggio di ieri, in un incidente che ha coinvolto due auto, con uno dei veicoli, una Fiat Tipo, che si è ribaltato su un fianco accanto all’incrocio. E’ accaduto a Rolo, all’altezza del crocevia fra via Livello e via Cesare Battisti. Per cause che sono al vaglio degli agenti della polizia locale dell’Unione Pianura Reggiana, verso le 18 si è verificato lo scontro all’incrocio. Si è temuto in particolare per la persona che si trovava a bordo della Fiat che si è ribaltata sul fianco sinistro, sull’erba del ciglio della carreggiata. L’incidente si è verificato alle porte del centro abitato rolese. Quattro le persone coinvolte nell’incidente. A bordo di una Renault Scenic risultavano esserci il conducente, un giovane di 23 anni, M.B., abitante a Moglie, insieme a una donna di 52 anni, G.D., pure lei residente nel paese mantovano, mentre sulla Fiat Tipo c’erano il conducente, un uomo di 41 anni, R.P., abitante a Rolo, oltre a una bambina di 11 anni, presumibilmente la figlia, pure lei residente in paese. Si è temuto in particolare per l’uomo al volante della Fiat Punto e per la bambina che era con lui, considerando la dinamica dell’incidente. Ma per fortuna le condizioni delle persone coinvolte nello schianto non sono risultate preoccupanti. Sono intervenuti gli operatori della Croce rossa per prestare le prime cure, insieme al personale dell’autoinfermieristica di Correggio. Nessuno dei feriti ha riportato traumi di rilievo. Al pronto soccorso guastallese, a bordo dell’ambulanza della Croce rossa di Reggiolo, sono stati portati padre e figlia, ma in condizioni non gravi.

a. le.