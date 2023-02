Incidente a tre sull’argine del Po Strada ostruita e traffico in tilt

Disagi al traffico, ieri alle 8,30 sull’argine del Po tra Guastalla e Luzzara, per un incidente tra due auto e un furgone. Bloccata la strada per i veicoli ’incastrati’ sulla carreggiata. Ferito un trentenne di a Suzzara, accompagnato in ambulanza al pronto soccorso, in condizioni non gravi. Il traffico si è intensificato sulle stradine parallele, creando pericoli alla circolazione, per l’assenza di adeguati percorsi ciclabili, chiesti da anni dai residenti. Rilievi della polizia locale.