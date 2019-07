Reggio Emilia (5 luglio 2019) - Cinque ragazze ferite, due in gravi condizioni, per un incidente questa mattina sull’A1, alle porte di Reggio Emilia. Un’auto con quattro ragazze milanesi a bordo, che viaggiavano nella direzione della Romagna, dopo un urto con un’altra vettura si è semiribaltata, fermandosi su un fianco.

Lo schianto è sono uscite di strada con la loro autovettura all’altezza di Mancasale. L’auto si è semiribaltata, bloccandosi su un fianco. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Modena Nord e i Vigili del fuoco di Reggio, oltre a Elibologna, EliParma e ambulanze della Croce Rossa di Reggio e Bagnolo.

Estratte dall’auto, due feriti sono stati stabilizzati e caricati in elicottero, per essere poi trasportati all’ospedale Maggiore di Parma. Le loro condizioni sono gravi. Altri tre feriti sono stati invece portati in ambulanza all’ospedale modenese di Baggiovara.