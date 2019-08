Reggio Emilia, 18 agosto 2019 - Ancora un morto in autostrada. Dopo i due incidenti dei giorni scorsi sulla A14, all'altezza di Cesena, dove hanno perso la vita tre persone, questa mattina un incidente mortale è avvenuto sulla A1 Milano-Napoli al bivio tra Reggio Emilia e l'A22, direzione Milano.

Poco dopo le 7.30, quindi, è avvenuto un incidente che ha coinvolto una moto e un' auto all'altezza del chilometro 138.3. Nello scontro il motociclista ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari con anche l'elisoccorso e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.



Sono in corso le necessarie operazioni di intervento sul luogo dell'incidente dove il traffico scorre su una corsia e si registrano 5 chilometri di coda in direzione Milano. In alternativa si consiglia di uscire a Modena Nord, proseguire lungo la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Campeggine.