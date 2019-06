Reggio Emilia, 5 giugno 2019 - E' stato riaperto dopo quasi sei ore il tratto dell'autostrada A1, tra il bivio con la A15 Parma-La Spezia e Campegine, in direzione di Bologna, chiuso stamattina a seguito dell'incidente mortale che si è verificato alle 11.30, quando un camionista ha perso la vita dopo il ribaltamento del Tir. Si continuano tuttavia a registrare rallentamenti. Tra Fidenza e il bivio con la A15, infatti, ci sono 8 km di coda e il traffico defluisce su tutte le corsie disponibili. Verso Milano, invece, si registrano 2 km di coda tra Reggio e Parma.

Stamattina, un autotrasportatore albanese di 52 anni ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora in corso di accertamento. Il Tir si è intraversato sull'autostrada, occupando tutte e tre le corsie. Il camionista è morto sul colpo. Il camion trasportava materiale plastico, Pvc, polverizzato: un materiale pericoloso, che in parte si è riversato sull'asfalto.

Sul posto gli uomini della polizia Stradale di Reggio Emilia, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Per l'autotrasportatore, però, non c'è stato nulla da fare.

