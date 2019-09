Reggio Emilia, 10 settembre 2019 - Incidenti sull'A1 Milano-Napoli e code fino a 14 chilometri tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione di Milano. Prima uno schianto che ha visto coinvolte tre auto, di cui una ribaltata, all'altezza del km 145. Sei feriti (di cui 4 lievi): uno è stato condotto con l'eliambulanza all'Ospedale di Parma con codice di ingresso di media gravità mentre le altre cinque persone coinvolte sono state portate all'Ospedale di Reggio Emilia, una con codice di ingresso di media gravità e le altre quattro con codice di ingresso di bassa gravità.

Successivamente si è verificato un secondo incidente all'altezza del chilometro 160.

In direzione di Milano il traffico è congestionato con 7 km di coda. Nel tratto tra Modena Sud e Modena Nord il secondo incidente ha generato ulteriori 4 chilometri di coda.

Chi è diretto verso Milano può uscire a Modena Sud e di rientrare in autostrada a Reggio Emilia dopo aver percorso la SS9 via Emilia.

Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Anche la via Emilia all'altezza di Rubiera sta risentendo del traffico che è stato deviato fuori dall'autostrada.

Notizia in aggiornamento