Reggio Emilia, 28 dicembre 2019 - Sono nive i chilometri di coda nel tratto dell'Autosole tra Reggio Emilia e il bivio con l'A22 del Brennero a causa di un incidente che ha coinvolto un camion ed un camper. Tre persone sono rimaste ferite nello schianto. Per soccorrerle è stato necessario modificare la viabilità in direzione Bologna. Questo ha causato le code. L'incidente è ora risolto e nel giro di qualche tempo il traffico dovrebbe tornare alla normalità.

Intanto, Autostrade consiglia, in alternativa, di uscire a Reggio Emilia proseguire sulla Statale 9 via Emilia e rientrare in autostrada a Modena Nord. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i vigili del fuoco , la polizia stradale ed i soccorsi sanitari e meccanici. Consigliamo