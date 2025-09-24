Incidente A1, un ferito grave. Chiuso il tratto tra Terre di Canossa e Parma

Reggio Emilia, 24 settembre 2025 – Incidente stradale sulla A1, al Km 117 a Reggio Emilia. Coinvolto un camion che trasportava un bobcat: c’è un ferito grave che è stato portato in eliambulanza all’ospedale di Parma. Sul posto i vigili del fuoco di Reggio Emilia, Parma e di Sant’Ilario.

Alle ore 17:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano, il mezzo pesante si è intraversato disperdendo il carico e occupando parzialmente entrambe le carreggiate.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti oltre ai pompieri, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Si registrano code di 6 km in direzione di Milano e di 8 km verso Bologna, dove si circola su una corsia.

Agli utenti che da Bologna sono diretti verso Milano, si consiglia di anticipare l'uscita a Reggio Emilia, seguire la strada statale SS09 Emilia con rientro a Parma. Percorso inverso per chi da Milano viaggia in direzione di Bologna. Per le lunghe percorrenze che da Bologna sono dirette verso Milano, all'altezza di Modena, si consiglia di seguire la A22 Brennero-Modena fino a Verona dove è possibile immettersi sull' A4 Torino-Trieste in direzione Milano.