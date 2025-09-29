Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente A1Elezioni MarcheRisultati quandoSchianto ModenaCambio vitaShopping in crisi
Acquista il giornale
CronacaIncidente in A1 oggi: furgone tampona pullman di turisti all’altezza di Reggio Emilia, code di 8 chilometri
29 set 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Incidente in A1 oggi: furgone tampona pullman di turisti all’altezza di Reggio Emilia, code di 8 chilometri

Incidente in A1 oggi: furgone tampona pullman di turisti all’altezza di Reggio Emilia, code di 8 chilometri

La tragedia questa mattina poco prima delle 10. Una persona trasportata in eliambulanza a Parma

Tragedia in A1: furgone tampona pullman di turisti all'altezza di Reggio Emilia, traffico in tilt

Tragedia in A1: furgone tampona pullman di turisti all'altezza di Reggio Emilia, traffico in tilt

Per approfondire:

Reggio Emilia, 29 settembre 2025 – Incidente mortale in A1 questa mattina poco prima delle 10: un furgone ha tamponato un pullman di turisti circa 200 metri prima del casello di Reggio Emilia. Dalle prime informazioni pare ci sia almeno una vittima e più di un ferito. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi e i vigili del fuoco: una persona è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Parma. Al momento non sono ancora note le cause e la dinamica del sinistro avvenuto in corsia centrale, all’altezza del chilometro 137 Nord.

Tragico incidente questa mattina sull'A1 all'altezza di Reggio Emilia
Tragico incidente questa mattina sull'A1 all'altezza di Reggio Emilia

Al momento si registrano 8 chilometri di coda in direzione Nord tra il bivio dell’A22 e Reggio Emilia. L’uscita consigliata provenendo da Bologna è quella di Modena Nord. Mentre l’entrata consigliata verso Milano è quella di Reggio Emilia. 

Notizia in aggiornamento

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata