Incidente in A1 oggi: furgone tampona pullman di turisti all’altezza di Reggio Emilia, code di 8 chilometri

Reggio Emilia, 29 settembre 2025 – Incidente mortale in A1 questa mattina poco prima delle 10: un furgone ha tamponato un pullman di turisti circa 200 metri prima del casello di Reggio Emilia. Dalle prime informazioni pare ci sia almeno una vittima e più di un ferito. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi e i vigili del fuoco: una persona è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Parma. Al momento non sono ancora note le cause e la dinamica del sinistro avvenuto in corsia centrale, all’altezza del chilometro 137 Nord.

Tragico incidente questa mattina sull'A1 all'altezza di Reggio Emilia

Al momento si registrano 8 chilometri di coda in direzione Nord tra il bivio dell’A22 e Reggio Emilia. L’uscita consigliata provenendo da Bologna è quella di Modena Nord. Mentre l’entrata consigliata verso Milano è quella di Reggio Emilia.

Notizia in aggiornamento