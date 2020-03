Reggio Emilia, 12 marzo 2020 - Un grave incendio (video) ha distrutto un camion che trasportava bombole di gas. Il mezzo pare fosse fermo in una pazzola di sosta che si trova tra il casello di Reggio Emilia e l'allacciamento dell'A22, all'altezza del chilometro 152. I soccorsi sono sul posto, il conducente del camion è riuscito a scendere in tempo e non è rimasto ferito.

L'autostrada è bloccata in entrambe le direzioni di marcia e si segnalano code in aumento. Autostrade consiglia per chi viaggia verso Bologna di uscire a Reggio Emilia e rientrare in autostrada a Modena Nord, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Sul posto è presente personale di Autostrade per l'Italia, Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.