Incidente in A1 tra Reggio Emilia e il bivio con l’A22: diversi chilometri di coda

Reggio Emilia, 14 febbraio 2024 – Altro incidente nel tratto tra l’A1 e il bivio con l’A22. Lo schianto è avvenuto intorno alle 17.30 tra il casello di Reggio Emilia e il bivio con l’A22.

Sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti (uno dei quali ha perso il carico) e un’auto, all’altezza del km 148, in direzione Milano. Così si sono formati diversi chilometri di coda sulla A1 tra Modena nord e Reggio Emilia.

Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione Terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Nel tratto interessato si transita su una corsia. Per chi viaggia verso Milano, in alternativa si consiglia di uscire a Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Reggio Emilia.