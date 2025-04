Incidente ai Campi Rossi. Auto finisce fuori strada. Soccorse due persone

Diversi incidenti si sono verificati venerdì sera nei pressi della zona di Casa Cervi, a Gattatico, in località Campi Rossi, dove si stava concludendo la giornata di eventi per l’anniversario della Liberazione. Poco prima delle 21 i soccorsi sono intervenuti su una delle strade adiacenti Casa Cervi, dove un’auto ha sbandato, finendo fuori dalla carreggiata. Ne sono rimaste coinvolte due persone, raggiunte dal personale dell’ambulanza e da operatori sanitari per le prime cure. Al termine degli accertamenti sono stati accompagnati al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, con traumi giudicati di media gravità. Nessuno risulta essere in pericolo di vita. Poco prima, poco distante dal luogo dell’incidente, una donna è stata urtata da un’auto in transito, probabilmente mentre attraversava a strada, rovinando poi a terra. Per fortuna per lei solo lievi escoriazioni.