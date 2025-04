Incidente al passaggio al livello: "Basta, vogliamo la rotatoria"

Troppi incidenti ai passaggi a livello. E l’ennesimo schianto all’incrocio accanto alla stazione di San Bernardino di Novellara, avvenuto l’altra notte, ha spinto i cittadini a sollecitare la tanto attesa rotatoria.

Un progetto appoggiato anche dai consiglieri di Novellara Democratica Civica guidata da Alessandro Cagossi: "Per risolvere il problema, le istituzioni locali (Comune, Regione e Fer) cinque anni fa avevano annunciato un sovrappasso il cui costo, nel frattempo, è lievitato a 12 milioni. Annuncio puntualmente ripreso nelle campagne elettorali per un progetto ancora fantasma. La nostra soluzione? Una rotatoria. Costa molto meno del sovrappasso, si può progettare e finanziare in tempi relativamente brevi, coinvolgendo Comune e Provincia. Esiste già un rendering della rotatoria, oltre a un progetto a due rotatorie. A livello tecnico si potrebbe fare, migliorando anche la sicurezza in quel tratto di strada". Sullo stesso tema, intanto, Fer-Ferrorie Emilia Romagna, annuncia la sperimentazione (di cui il Carlino ha dato notizie alcune settimane fa) con l’installazione di telecamere al passaggio a livello di via Pieve a Guastalla, dove presto sarà attivo anche un dispositivo che segnalerà le targhe dei trasgressori alla polizia locale. Un progetto generale, ma sulla carta molto costoso, prevede la soppressione di decine di passaggio a livello. Ma per farlo occorre eseguire strade e strutture alternative, non sempre realizzabili.

Sono in aumento i "tallonamenti", ovvero le collisioni tra un veicolo e i dispositivi del passaggio a livello.

Spesso si tratta di veicoli che non rispettano il semaforo rosso e si ritrovano incastrati tra le barriere e le rotaie.

Antonio Lecci