Incidente al ponte sul Po Traffico in tilt per 13 chilometri

È sempre più caos nella viabilità nella Bassa Reggiana. Tra lavori in corso e sensi unici alternati, talvolta basta un minimo intoppo – come un banale incidente – per provocare la paralisi del traffico. Anche l’altra sera è stato un incubo il percorso tra la Bassa Reggiana e il Mantovano, con tempi lunghissimi e interminabili incolonnamenti di veicoli nella zona del ponte sul Po a Boretto. Oltre ai lavori in corso, si è aggiunto l’intervento dei soccorsi per un ciclista che era caduto sul ponte. Viste le varie telefonate al 118, per nulla chiare su quanto accaduto, era sembrato ci fossero più incidenti, tanto che sul posto, tra Boretto e Viadana, sono state convogliate varie ambulanze. Una situazione che ha ulteriormente ostacolato il traffico. E chi ha deciso di tentare il passaggio tra Emilia e Lombardia attraverso il ponte di Guastalla, si è ritrovato imbottigliato nel traffico per il senso unico alternato in vigore per lavori in corso. Alcuni automobilisti hanno riferito di aver impiegato almeno un’ora per recarsi da Poviglio fino a Viadana, percorrendo appena 12-13 chilometri.