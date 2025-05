Incidente all’alba a Pratissolo. L’auto di un 57enne va fuori strada

Un uomo di 57 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto nella prima mattinata di ieri in via Munari a Pratissolo. E’ successo verso le 5,30 sulla strada provinciale 37.

Il 57enne, nei pressi di una rotonda, avrebbe perso il controllo dell’auto che stava guidando. La macchina è poi finita fuori strada. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi inviati urgentemente dalla centrale del 118, attivata per coordinare l’emergenza. Sono arrivati immediatamente sia l’ambulanza che anche il personale dell’automedica per l’assistenza al 57enne. In via Munari sono giunti pure i vigili del fuoco.

Sono stati momenti di paura e apprensione per l’automobilista. L’uomo, dopo le prime cure ricevute, è stato in seguito trasferito all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. E’ stato sottoposto a tutti i controlli e le terapie del caso da parte dei sanitari del nosocomio reggiano. Le sue condizioni di salute sono state inizialmente giudicate gravi. Le esatte cause dell’incidente stradale di ieri mattina sono ora in corso di accertamento.

Si tratta dell’ennesimo sinistro che si registra sulle arterie della nostra Provincia.

m. b.