Incidente sulla via Emilia: auto travolge recinzione e finisce in un cortile a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 17 luglio 2023 – Un’auto uscita di strada ha sfondato una recinzione, finendo nel cortile di una casa. Un’altra ferma in mezzo alla carreggiata, danneggiata. Una terza poco più avanti sulla strada.

La recinzione distrutta dopo lo schianto; a sinistra l’Audi che ha percorso oltre 200 metri fuori strada e ha concluso la sua corsa in un cortile (foto Telereggio)

Uno schianto violentissimo, che poteva avere un esito drammatico, ieri mattina sulla via Emilia all’altezza di Calerno, ma che si è fortunatamente risolto con tre feriti non gravi.

L’incidente è avvenuto alle 9.20. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, con molti elementi da chiarire. Secondo una prima ricostruzione sarebbe tre le auto coinvolte. A innescare l’incidente potrebbe essere stata una manovra di sorpasso.

L’auto volata fuori strada, un’Audi, potrebbe essersi buttata all’esterno della carreggiata proprio per evitare uno scontro frontale, mentre sono rimaste danneggiate le altre due vetture che viaggiavano nella direzione contraria a quella finita nel cortile: sarebbero entrate in collisione tra loro nel momento in cui l’auto in sorpasso sarebbe rientrata nella sua corsia.

L’Audi ha proseguito la sua corsa fuori controllo per oltre duecento metri prima di fermarsi, evitando fortunatamente muretti o colonne, travolgendo la recinzione e fermandosi nel cortile. Uno schianto che fortunosamente non ha avuto conseguenze molto peggiori per i passeggeri di questa vettura.

Coinvolte nell’incidente sarebbero quindi tre vetture, una delle quali sembra fosse stata presa a noleggio ed era condotta da un giovane, accompagnato da una ragazza. La giovane, dopo l’incidente appariva in stato di choc. Mentre il conducente è tornato indietro per andare a vedere le conseguenze dello schianto.

Dopo lo schianto la scena che si è presentata ai soccorritori è stata preoccupante: un’Audi dentro il cortile dell’abitazione, un’altra - la Citroen - danneggiata sulla carreggiata e una terza, quella che si era fermata più avanti, all’interno della quale si trovava la ragazza.

Tre le persone ferite. I soccorsi sono stati coordinati dal 118 e sul posto, oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Due i feriti lievi, uno poco più grave, tutti sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Montecchio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi dell’incidente e hanno chiuso il tratto di strada, con deviazione del traffico su percorsi alternativi.