Schianto frontale, gravissimi fratello e sorella di 11 e 14 anni

Reggio Emilia, 4 dicembre 2023 – Un ragazzino di 11 anni e la sorella 14enne sono in gravissime condizioni dopo un terribile incidente stradale avvenuto ieri sera a Bagno. Erano passate da poco le 21 quando in via Lasagni è avvenuto lo schianto frontale fra due auto.

I soccorsi ieri sull'incidente

Nella prima, una Fiat 500, viaggiava una famiglia residente a Casalgrande composta da quattro persone (il padre al volante, la mamma seduta davanti e i due figli dietro) che stava tornando dal Mapei Stadium dove avevano assistito alla partita di calcio fra Sassuolo e Roma (quest’ultima, squadra per la quale facevano il tifo). Nella seconda, una Mercedes, vi era un 19enne da solo.

La peggio è andata ai due giovanissimi. Il ragazzino di 11 anni è ricoverato in pericolo di vita nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma.

Mentre la sorella di 14 anni è stato portata all’ospedale di Baggiovara (Modena) dove si trova in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. Nello stesso ospedale è ricoverato anche il padre 42enne, con una prognosi di quaranta giorni nel reparto di medicina d’urgenza. La madre ha riportato lievi ferite ed è stata portata a Reggio così come il giovane conducente dell’altra vettura: entrambi sono all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono state affidate alla polizia municipale reggiana. Sul luogo dell’incidente – oltre ai soccorsi arrivati con cinque ambulanze, un’automedica e l’elicottero – anche i vigili del fuoco che hanno liberato dall’abitacolo i due ragazzini rimasti incastrati.