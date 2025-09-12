La tragedia di Caprara, causò la morte di due ragazzi: Riillo patteggia 4 anni

Reggio Emilia, 12 settembre 2025 – Ha patteggiato 4 anni e mezzo Francesco Riillo, 41enne muratore nato a Crotone e residente a Montecchio, al termine di un’udienza che ha visto l’avvocato di parte civile Angelo Russo sia chiedere la riformulazione dell’accusa - poi riconosciuta corretta dal giudice -, sia criticare la scelta del pubblico ministero Valentina Salvi di dare il consenso all’accordo tra le parti. L’imputato doveva rispondere del terribile incidente avvenuto a Caprara di Campegine il 17 novembre 2023, che costò la vita a due giovani, il 21enne Hicham Outtas e il 19enne Anuar Mastaki.

Nel tardo pomeriggio stavano andando a mangiare una pizza quando sulla loro auto si rovesciò il carico di ponteggi metallici trasportati sul furgone condotto da Riillo. Il 41enne ripartì per poi essere raggiunto poco dopo a casa dai carabinieri e arrestato. L’accordo sulla pena è stato raggiunto ieri dal pm Salvi e dall’avvocato difensore Federico Bertani (insieme a Claudia Pezzoli), davanti al gup Matteo Gambarati.

Le accuse

Il 40enne doveva rispondere di omicidio stradale e fuga del conducente, con diverse aggravanti. Quella di aver causato due morti, cinque feriti ed essersi allontanato senza dare soccorso. Il tutto con la patente sospesa, perché era stato sorpreso in stato di ebbrezza: in passato risultò che lui aveva ottenuto un permesso provvisorio che poi sarebbe stato di nuovo revocato, anche se la difesa aveva fatto sapere che Riillo sarebbe stato convinto di poter guidare. Sono state contestate pure violazioni del codice della strada. Stava percorrendo con un autocarro Iveco la provinciale 111 trasportando materiali metallici “fuori sagoma, con la sponda contenitiva abbassata e con un peso maggiore del consentito”. Aveva tenuto una velocità “non adeguata”, oltretutto in una semicurva al buio “per l’illuminazione non funzionante”.

Perse il controllo e dal furgone caddero tubi in ferro e pedane: il carico impattò dapprima contro una Bmw 318 D condotta da un uomo, poi travolse la Citroen Picasso guidata da Mastaki e con a bordo Outtas e un altro ragazzo, Ahmed Abbou: due giovani morirono sul colpo, Abbou ebbe conseguenze per 40 giorni. Mastaki frenò e fu tamponato da una Peugeot 2008 guidata da un padre con due figli minori, giudicati guaribili in cinque giorni così come il guidatore della Bmw. A Riillo si contestava anche di aver rifiutato gli esami per accertare un’alterazione psicofisica.

In udienza

Il 41enne, che ieri non era in tribunale, è da tempo a piede libero dopo aver trascorso un periodo in carcere e un altro ai domiciliari. I parenti delle vittime costituiti parte civile sono rappresentati dagli avvocati Giuseppe Caldarola (per Mastaki) e Angelo Russo (per Outtas); il ferito Habbou, oggi 23enne, dall’avvocato Liborio Cataliotti. Russo ieri ha chiesto che si contestasse anche l’aggravante dello stato di ebbrezza: ha rimarcato che fu trovato a casa con alitosi alcolica e che anche all’ospedale si constatò che era agitato; che un testimone disse di averlo visto invadere la corsia opposta e che lui rifiutò le analisi.

Il giudice ha riconosciuto che la qualificazione del reato fatta dal pm era giusta, poiché non vi erano elementi sufficienti per ritenere che lui fosse ebbro alla guida; poi ha ratificato l’accordo tra le parti. L’avvocato Russo - che assiste i genitori, due fratelli, la sorella, oltre ai nonni di Outtas - ha manifestato contrarietà alla scelta del pm sul rito alternativo: “Si poteva evitare di dare il consenso al patteggiamento, dato che dopo due anni i parenti non sono ancora stati risarciti: l’assicurazione ha pagato solo un acconto a tre delle parti civili da me assistite”, ovvero ai genitori e a un fratello; in dicembre la questione danni approderà al tribunale civile.

Sul fronte degli assistiti dall'avvocato Caldarola, "genitori, due sorelle e un fratello di Mastaki sono stati integralmente risarciti - fa sapere il legale - ma non ancora i nonni materni". E rivolge "un plauso al pm Salvi e ai carabinieri di Guastalla per aver identificato e assicurato una pena al responsabile di un fatto così grave".