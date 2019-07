Cavriago (Reggio Emilia), 25 luglio 2019 - Un ragazzo di 16 anni è morto stasera a bordo della sua moto in centro a Cavriago. Il giovane si sarebbe schiantato contro un'auto a lato della strada. Le forze dell'ordine accorse sul posto non hanno potuto fare nulla per il giovane, che ha perso la vita sul colpo.



I soccorsi sono ancora sul posto, dove sono arrivati anche i genitori.