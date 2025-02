Incidente col bus, giovane ferita: "Servono barriere di protezione"

Saranno necessarie soluzioni per migliorare la sicurezza al terminal degli autobus di Novellara, nel piazzale della stazione, dove l’altra mattina si è verificato un incidente che ha coinvolto un mezzo del trasporto pubblico e uno studente. A farne le spese una ragazzina di 14 anni, gravemente ferita alla gamba sinistra, finita sotto la ruota anteriore destra del bus. Un rischio che si ripete ogni mattina: diversi genitori raccontano della "irruenza" con cui molti studenti si avvicinano per salire, ancor prima che i bus siano completamente fermi.

Sono frequenti gli incidenti, per fortuna quasi sempre senza gravi conseguenze. Ma non mancano i casi gravi, come quello dell’altra mattina. Un autista spiega come ci siano da mettere in atto "le soluzioni tecniche che possano limitare il rischio di incidenti a quel terminal". E occorre pure ripristinare le barriere installate tempo fa, che però col tempo (e pure qualche danneggiamento) sono in parte sparite. Così come è emerso durante gli accertamenti svolti l’altra mattina.