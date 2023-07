Incidente con camion sull'Autobrennero: auto si ribalta, 2 incolumi, coda tra Reggiolo e Pegognaga

Forse un colpo di sonno ha favorito l’urto tra un’auto e un mezzo pesante, con la vettura, una Volvo, che si è poi ribaltata sulla carreggiata. E’ accaduto verso le sei di ieri mattina sulla corsia nord dell’Autobrennero, nei pressi del casello di Reggiolo-Rolo. Evidenti i disagi al traffico, con colonne di veicoli fino a quattro chilometri tra Reggiolo e Pegognaga. A bordo della vettura c’era una coppia di cinquantenni residente in provincia di Bergamo. Sono usciti in modo autonomo dall’abitacolo, per poi essere raggiunti dalla Croce rossa di Reggiolo e trasportati al pronto soccorso di Guastalla.

Non risultano in pericolo di vita. Era stato mobilitato anche l’elisoccorso di Parma. Sul posto vigili del fuoco di Guastalla e polizia stradale di Modena nord. Solo al termine delle operazioni di soccorso e del recupero dell’auto ribaltata, la viabilità è tornata regolare.