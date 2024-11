Incidente con il trattore. Muore la lady dei salumi

di Chiara Gabrielli

ALBINEA (Reggio Emilia)

Lia Ferrarini se n’è andata all’improvviso, in un freddo pomeriggio di novembre, mentre faceva quello che più amava: accudire i suoi animali. Un terribile incidente, dai contorni ancora da definire, l’ha strappata per sempre ai suoi cari. Lei, la più piccola dei cinque fratelli della grande famiglia di imprenditori, è rimasta vittima di un incidente mentre lavorava con il piccolo trattore che usava per addestrare il bestiame, venerdì pomeriggio, nella sua azienda di via Romesino a Botteghe di Albinea (Reggio Emilia). L’hanno trovata gli operai, a terra, senza vita. Uno choc terribile per la storica famiglia di imprenditori, conosciuta ovunque per i prodotti di alta qualità: prosciutti, formaggi, aceto balsamico, Parmigiano Reggiano. "Una disgrazia – sono riusciti a dire, a fatica, i famigliari –, pura follia. Quel trattorino va a due all’ora. È successo l’impensabile". Aveva 56 anni. "Se n’è andata facendo quello che amava. Questa era la sua vita. Occuparsi degli animali era la sua passione, che portava avanti con pertinenza e grande responsabilità". Un’imprenditrice vera, ogni giorno in prima linea sul campo. Amatissima in azienda. "Era una di noi – le parole del veterinario della società, a nome anche degli altri del personale –, sempre alla mano, cordiale, parlava con operai e dipendenti, trattava tutti allo stesso modo, italiani e stranieri, non faceva differenze". Quel tragico pomeriggio, verso le 15.30, l’hanno vista dirigersi verso uno dei capannoni. Si preparava per la fiera di Cremona, stava addestrando le Frisone italiane. Pur svolgendo mansioni dirigenziali, era lei, infatti, a seguire personalmente gli animali. Poco dopo, l’hanno trovata i dipendenti: hanno chiamato i soccorsi ma non c’era nulla da fare.

Da una prima ricostruzione, non era nemmeno partita con il trattorino: non si sa ancora con esattezza cosa sia successo. Può aver battuto la testa sul cemento in cortile con la caduta o forse il mezzo l’ha trascinata. Sono arrivati i carabinieri, indaga la medicina del lavoro, l’inchiesta è in mano al sostituto procuratore Dario Chiari. Con ogni probabilità viene disposta l’autopsia. Lia lascia nel dolore le sorelle, Lisa (ha ricoperto incarichi ai vertici in Confindustria nazionale), Maria Licia (ex presidente Pallacanestro Reggiana), i fratelli Lucio e Luca. Lo storico colosso dei salumi l’anno scorso è stato acquisito dal gruppo valtellinese Pini, dopo che l’azienda reggiana era andata in concordato preventivo nel 2018.