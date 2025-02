Incidente con un’auto pirata. Giovane cade dal monopattino. La famiglia cerca i testimoni

È stato urtato da un’auto mentre viaggiava in monopattino preso a noleggio, all’altezza della zona industriale di Mancasale, alla prima periferia cittadina. Ma il conducente della vettura non si è fermato, proseguendo la sua corsa, senza fermarsi per verificare le condizioni del giovane, rovinato sull’asfalto.

Una disavventura che per fortuna non ha avuto conseguenze irreparabili, per un ragazzo di 21 anni, residente a Bagnolo e domiciliato a Reggio.

Ora, insieme ai familiari, ha lanciato una richiesta di aiuto a eventuali testimoni, per cercare di rintracciare il conducente pirata, che non si è fermato dopo l’incidente, avvenuto nei giorni scorsi.

Il ragazzo, sotto choc e dolorante, in un primo momento non ha neppure pensato di fare intervenire l’ambulanza: una volta ripresosi, ha infatti chiesto l’intervento di un taxi per farsi accompagnare in ospedale. Nella caduta ha riportato la frattura a un braccio e contusioni a volto e arti inferiori.

"Il conducente dell’auto si è allontanato – racconta un parente – ma va aggiunto pure che nessuno, tra i passanti, si è subito fermato per prestare soccorso al giovane, che era visibilmente in difficoltà, a terra, dolorante e ferito".

L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine, sperando di poter risalire anche attraverso la videosorveglianza al conducente dell’auto fuggita.