Incidente contromano a Guastalla: due feriti alla rotonda

Si è rischiato il peggio, l’altra sera alle 19 sulla Cispadana a Tagliata di Guastalla, all’incrocio con la Provinciale 2. Due auto, una Bmw e una Lancia Musa, si sono scontrate frontalmente dopo che una delle vetture ha imboccato contromano l’accesso alla rotatoria. Una situazione ì già accaduta in passato, provocando anche incidenti. Stavolta è andata bene. Una donna di 35 anni, che era su una delle auto assieme a un familiare, ha riportato traumi vari ed è stata portata in ambulanza al pronto soccorso di Guastalla. Lievi contusioni anche per un’altra persona coinvolta nello schianto. La seconda auto era condotta da una donna settantenne. Sul posto la Croce Rossa di Guastalla, l’autoinfermieristica, l’automedica, oltre ai vigili del fuoco di Guastalla per mettere le vetture in sicurezza. Rilievi eseguiti dai carabinieri del Radiomobile.