Incidente Correggio: auto contro bici, grave 80enne

In uno scontro tra moto e bicicletta, poco dopo le 11 di ieri mattina, una pensionata è rimasta seriamente ferita ed è stata portata d’urgenza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. L’incidente si è verificato in centro a Correggio, all’incrocio tra via Timolini e via Vecchi. Ad avere la peggio è stata pensionata ottantenne, abitante a Correggio, rovinata sull’asfalto dopo l’urto.

Sono intervenuti in urgenza l’ambulanza della Croce rossa, l’autoinfermieristica locale e pure l’automedica della Bassa per prestare i primi soccorsi. E’ stata poi accompagnata in ospedale per completare gli accertamenti e le medicazioni. Risulta fisicamente illeso il conducente della moto, un uomo residente a Campogalliano, nel Modenese. Sul posto gli agenti della polizia locale della Pianura reggiana per effettuare i rilievi di legge, oltre che per regolare il traffico.