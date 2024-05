Incidente Correggio, ciclista cade e finisce in Rianimazione

Correggio (Reggio Emilia), 13 maggio 2024 – Un ciclista di 70 anni è rimasto gravemente ferito in una caduta in bici avvenuta poco dopo le 11 di ieri mattina in via Lemizzone, alla periferia di Correggio. Secondo quanto si è appreso, l’uomo – che abita in zona – era uscito con un gruppo di amici ciclisti per un giro sul territorio. Sarebbe incappato in un dislivello sull’asfalto, con la perdita di equilibrio e la rovinosa caduta sulla strada.

Il ciclista ha riportato un forte trauma cranico, da subito apparso piuttosto grave. Per questo la centrale operativa del 118 ha mobilitato non solo l’ambulanza della Croce rossa e l’autoinfermieritica correggese, ma anche il personale dell’elisoccorso di Parma, giunto sul posto in pochi minuti. Dopo le prime cure prestate al ciclista, si è provveduto al caricamento del settantenne a bordo dell’elicottero per il trasporto d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, dove si trova ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata.

Gli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana hanno eseguito tutti gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica di quanto accaduto, rilevando anche il dislivello stradale che avrebbe provocato la caduta. Fondamentali potranno essere anche le dichiarazioni raccolte tra i testimoni.